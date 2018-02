Die US-Demokraten zeigen sich verärgert, dass Präsident Trump ihr Memo zur Russland-Affäre nicht zur Veröffentlichung freigibt.

Der demokratische Senator Schumer erklärte, Trump messe in Fragen der Transparenz in erschreckender Weise mit zweierlei Maß. Das Präsidialamt hatte die Freigabe unter anderem mit der Begründung verweigert, dass es die nationale Sicherheit gefährde. Trump selbst twitterte, das Memo sei sehr lang und politisch. Die Demokraten müssten es überarbeiten und ihm erneut zuschicken. Zuvor hatte der Präsident dagegen ein Papier der Republikaner zum gleichen Sachverhalt freigegeben. Dieses enthielt Vorwürfe gegen Ermittler in der Russland-Affäre, darunter auch das FBI. Die Demokraten wollten diese Version mit ihrer Darstellung entkräften.



In der Affäre geht es um eine mögliche Einflussnahme Moskaus auf den US-Wahlkampf und Verbindungen zu Trumps Wahlkampfteam.

