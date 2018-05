Bundeskanzlerin Merkel ist in der russischen Hafenstadt Sotschi mit Präsident Putin zusammengekommen.

Bei den Gesprächen soll es unter anderem um die Situation in der Ostukraine und den Krieg in Syrien gehen. Putin hatte gestern den syrischen Präsidenten Assad empfangen. Die Bundesregierung hat Russlands Unterstützung für Assads Truppen mehrfach verurteilt. Ungeachtet dessen wollen Merkel und Putin Wege ausloten, um das deutsch-russische Verhältnis zu verbessern.



Der AfD-Außenpolitiker Hampel betonte in diesem Zusammenhang, dass Deutschland auf Russland zugehen müsse, um verloren gegangenes Vertrauen wiederherzustellen. Putin habe beispielsweise 2003 bei seiner Rede im Deutschen Bundestag beide Hände zur Zusammenarbeit ausgestreckt, sagte Hampel im Deutschlandfunk (Audio-Link). Dieses Angebot sei sträflicherweise ausgeschlagen worden.

