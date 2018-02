Nach den heftigen Schneefällen in der russischen Hauptstadt Moskau gehen die Aufräumarbeiten weiter.

Am Wochenende waren bis zu 55 Zentimeter Neuschnee gefallen, soviel wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Rund 2.000 Bäume brachen unter der Last der Schneemassen zusammen. Korrespondenten melden mindestens einen Toten und mehrere Verletzte. Umliegende Dörfer waren zwischenzeitlich von der Stromversorgung abgeschnitten. Eltern wurde es freigestellt, ihre Kinder zum Unterricht zu schicken. Schulfrei durch Schnee kommt in Moskau selten vor.

