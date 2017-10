Der russische Geheimdienst FSB hat nach eigener Darstellung eine Terrorzelle in der Hauptstadt Moskau ausgehoben.

Die vier Festgenommenen hätten Anschläge im Nordkaukasus geplant und Verbindungen zur Terrormiliz IS gehabt, teilte das Nationale Sicherheitskomitee mit. Bei einer Durchsuchung in Machatschkala in Dagestan seien ebenfalls mutmaßliche Terroristen festgenommen worden. Demnach fanden die Ermittler Bomben und zahlreiche Waffen. Die Verdächtigen hätten Soldaten und Sicherheitskräfte töten wollen.