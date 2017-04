Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat im Zusammenhang mit dem Terroranschlag von Sankt Petersburg eine weitere Person festgenommen.

Ein 1990 geborener Mann aus Zentralasien sei in der Region Moskau festgenommen worden, berichten russische Nachrichtenagenturen. Er habe den Selbstmordattentäter ausgebildet, der am 3. April in der U-Bahn von Sankt Petersburg 14 Menschen mit in den Tod gerissen hat. Wenige Tage nach dem Anschlag hatte die russische Justiz bereits acht Festgenommene wegen "Unterstützung des Terrorismus" beschuldigt.