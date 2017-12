Der russische Oppositionspolitiker Nawalny bereitet nach eigenen Angaben landesweite Kundgebungen vor, um seinen Aufruf zum Boykott der Präsidentenwahl Mitte März zu unterstützen.

Als Datum für die Demonstrationen nannte er den 28. Januar. Nawalny kündigte an, dass seine Anhänger im ganzen Land eigene Zahlen zur Beteiligung an der Abstimmung erheben würden. Die Wahlkommission hatte Nawalny nicht als Kandidat zugelassen. Zur Begründung erklärte sie, der 41-Jährige sei in einem Strafverfahren verurteilt worden. Regierungssprecher Peskow sagte, es müsse sorgfältig geprüft werden, ob Nawalny mit seinem Boykottaufruf gegen Gesetze verstoße.



Der russische Präsident Putin reichte heute bei der Wahlkommission in Moskau seine Bewerbung um die Kandidatur ein. Als unabhängiger Kandidat muss er laut Gesetz die Unterschriften von mindestens 500 Bürgern vorlegen, die seine Kandidatur unterstützen. Umfragen zufolge hat Putin gute Aussichten auf eine erneute sechsjährige Amtszeit.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.