Der russische Oppositionspolitiker Nawalny hat die atomare Aufrüstung seines Landes verteidigt.

Russland brauche das atomare Gleichgewicht mit den USA und müsse es bewahren, sagte er in einem Interview mit der "Welt" und mehreren anderen europäischen Zeitungen. Die Gefahr gegenseitiger Zerstörung sei eine Garantie der Sicherheit. Russland müsse mit dem Westen zusammenarbeiten. Es müsse aber auch vorbereitet sein, solange in Ländern wie Nordkorea oder Pakistan Atomwaffen angehäuft würden.



Nawalny ist wegen einer Vorstrafe von der Präsidentenwahl am 18. März ausgeschlossen. Russlands Präsident Putin hatte in der vergangenen Woche über den Ausbau des russischen Atomwaffenarsenals informiert und mehrere neue Waffensysteme vorgestellt.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.