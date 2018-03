Kurz vor der Präsidentschaftswahl ist die russische Polizei offenbar in mehreren Städten gegen Regierungsgegner vorgegangen.

Der Oppositionspolitiker Nawalny nennt in einer Twitter-Botschaft vier Städte, in denen Büros seiner Bewegung durchsucht worden seien. Außerdem habe es - etwa in Sankt Petersburg - mehrere Festnahmen gegeben. Das russische Bürgerrechtsportal OVD-Info berichtet von Festnahmen bei weitereren Oppositionsgruppen.



Im Osten Russlands beginnt heute Abend die Präsidentenwahl. Staatschef Putin strebt eine vierte Amtszeit an. Seine sieben Gegenkandidaten liegen in den Umfragen weit zurück. Der Oppositionspolitiker Nawalny, dem eine Teilnahme gerichtlich untersagt wurde, rief zum Boykott auf. Wahlberechtigt sind 107 Millionen Menschen. Die letzten Wahllokale schließen nach unserer Zeit morgen Abend um 18 Uhr.



Die frühere Grünen-Abgeordnete Beck sagte im Deutschlandfunk, sie wundere sich, dass im Westen immer noch von einer Wahl gesprochen werde. Es gebe keine Kandidaten, die nicht von Putin zugelassen seien, keinen freien Wahlkampf und keine freien Medien. Deshalb handele es sich um eine bloße Akklamationsveranstaltung.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.