In Russland ist der Oppositionspolitiker Nawalny bei einer Demonstration festgenommen worden.

Das teilte ein Sprecher des Politikers in Moskau mit. Zahlreiche weitere Demonstranten seien ebenfalls festgenommen worden. Nawalny hatte zu landesweiten Protesten gegen Korruption aufgerufen. Nach Angaben der russischen Agentur Tass war die Kundgebung im Zentrum Moskaus von der Stadtverwaltung nicht genehmigt worden. Alternative Versammlungsorte am Stadtrand hätten die Organisatoren abgelehnt. Augenzeugen berichteten, auch in Jekaterinburg und in Wladiwostok seien Demonstranten abgeführt worden.



Nawalny will im kommenden Jahr bei der Präsidentschaftswahl gegen Amtsinhaber Putin antreten. Im Februar war er erneut zu einer Bewährungsstrafe wegen Unterschlagung verurteilt worden. Die Bundesregierung bezweifelte die Rechtmäßigkeit des Verfahrens.