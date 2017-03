In Russland ist der Oppositionspolitiker Nawalny bei einer Demonstration festgenommen worden.

Das teilte ein Sprecher des Politikers in Moskau mit. Mehrere hundert weitere Regierungsgegner seien ebenfalls festgenommen worden, berichteten Aktivisten aus der Hauptstadt. Nach Angaben der russischen Agentur Tass war die Kundgebung im Zentrum Moskaus von der Stadtverwaltung nicht genehmigt worden. Auch in mehreren anderen Städten gab es Proteste mit Festnahmen. Anlass für die Demonstrationen war ein im Internet veröffentlichter Film Nawalnys. Darin wirft er dem russischen Ministerpräsidenten Medwedew vor, über ein undurchsichtiges Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen ein Immobilienimperium zu kontrollieren. Der Film wurde bislang mehr als elf Millionen Mal angeklickt.



Nawalny will im kommenden Jahr bei der Präsidentschaftswahl gegen Amtsinhaber Putin antreten. Im Februar war er erneut zu einer Bewährungsstrafe wegen Unterschlagung verurteilt worden. Die Bundesregierung bezweifelte die Rechtmäßigkeit des Verfahrens.