In Russland sind bei landesweiten Protesten gegen Präsident Putin der Oppositionsführer Nawalny und viele seiner Anhänger festgenommen worden.

Nawalny hatte zu den Demonstrationen unter dem Motto "Er ist nicht unser Zar" aufgerufen. Die Kundgebungen in rund 90 Städten richteten sich gegen die erneute Amtszeit Putins, gegen Korruption und gegen die Zensur des Internets. Bis zum Abend zählte das oppositionelle Bürgerrechtsportal OVD-Info mehr als 1.600 Festnahmen, davon allein rund 700 in Moskau und 230 in Sankt Petersburg. Die Polizei sprach von insgesamt nur 300 Festnahmen.



Putin soll morgen mit einer Feier im Moskauer Kreml zum vierten Mal als russischer Präsident vereidigt werden.

Diese Nachricht wurde am 06.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.