Wegen des Aufrufs zu einer nicht genehmigten Demonstration muss der russische Oppositionspolitiker Nawalny erneut ins Gefängnis.

Ein Gericht in Moskau verurteilte den 41-Jährigen zu 30 Tagen Haft. Zur Begründung hieß es, Nawalny habe zum wiederholten Mal gegen die Vorschriften für die Organisation von öffentlichen Kundgebungen verstoßen. Der Kreml-Kritiker erklärte, er sei Bürger Russlands, und es gebe keinerlei Verbot für ihn, Kundgebungen zu organisieren.



Nawalny hatte am 5. Mai zu landesweiten Protestaktionen gegen Präsident Putin aufgerufen. Die Kundgebung war unter anderem in Moskau nicht genehmigt worden. In den vergangenen Monaten wurde der Politiker mehrfach nach Aufrufen zu Demonstrationen festgenommen.

