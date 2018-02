Ein russisches Passagierflugzeug ist in der Nähe von Moskau abgestürzt.

Die Maschine der Gesellschaft Saratow Airlines war kurz nach dem Start vom Flughafen Domodedowo vom Radar verschwunden, wie die Behörden mitteilten. An Bord befanden sich demnach 65 Passagiere und 6 Besatzungsmitglieder. Nach Angaben des Verkehrsministeriums hat niemand das Unglück überlebt. Das Flugzeug war unterwegs in die Stadt Orsk an der Grenze zu Kasachstan. Die Absturzursache ist bislang nicht bekannt.

