Nach den massenhaften Festnahmen von Demonstranten in Russland hat der CDU-Politiker Polenz Bundesregierung und Europäische Union aufgefordert, den Druck auf den Kreml aufrecht zu erhalten.

Er sagte im Deutschlandfunk, internationale Aufmerksamkeit sei von großer Bedeutung. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde beklagte die fehlende Demonstrationsfreiheit in Russland sowie die Korruption unter Politikern. Der Russlandbeauftragte der Bundesregierung, Erler, forderte unterdessen, dass die Vorfälle Thema auf dem G20-Gipfel im Juli in Hamburg werden. - Am Sonntag waren in Russland landesweit Zehntausende Menschen gegen Korruption auf die Straße gegangen. Mehr als 1000 Demonstranten wurden festgenommen, darunter der Oppositionspolitiker Nawalny.