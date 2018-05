Außenminister Maas hat Kritik an seinem Kurs gegenüber Russland zurückgewiesen.

Während andere nur über Dialog redeten, sorge er dafür, dass dieser wieder verstärkt werde, erklärte der SPD-Politiker in der "Saarbrücker Zeitung". Maas verwies auf seinen Besuch in Moskau. Bei dem Treffen mit seinem russischen Kollegen Lawrow seien unter anderem gemeinsame Wissenschaftsprojekte vereinbart worden. Auch die Gespräche über die Krise in der Ukraine würden wieder aufgenommen. Der deutsche Außenminister hatte Russland zuvor einen "Aggressor" genannt und Moskau feindseliges Verhalten vorgeworfen. Dafür wurde er auch aus der eigenen Partei kritisiert.



Bundeskanzlerin Merkel betonte gestern bei ihrem Treffen mit Präsident Putin in Sotschi, ein gutes Verhältnis mit Russland sei ein strategisches Interesse Deutschlands. Merkel sagte weiter, es gebe derzeit viele Differenzen, aber zugleich Themen, bei denen man durchaus einer Meinung sei.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.