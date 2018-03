Russlands Präsident Putin hat sich bei seinen Anhängern für seine Wiederwahl bedankt. Der 65-Jährige sagte auf einer Siegesfeier in Moskau, das Ergebnis sei eine Anerkennung dessen, was er in den vergangenen Jahren trotz schwieriger Bedingungen erreicht habe. Seine Wähler seien ein "großes nationales Team." Russland brauche Einigkeit, um voran zu kommen.

Nach Auszählung von knapp 50 Prozent der Stimmen hat Putin die Präsidentenwahl mit rund 75 Prozent klar gewonnen. Zweiter wurde nach Angaben der zentralen Wahlkommission der Kandidat der Kommunistischen Partei, Grudinin, mit etwa 13 Prozent der Stimmen. Insgesamt hatte Putin sieben Gegenkandidaten. Die Wahlbeteiligung lag der Nachrichtenagentur Tass zufolge bei knapp 64 Prozent. Die Auszählung aller Stimmen dürfte noch bis morgen früh dauern.



Überschattet wurde die Wahl von Manipulationsvorwürfen. Russische Nichtregierungsorganisationen und Oppositionelle beklagten Unregelmäßigkeiten wie mehrfach abgegebene Stimmen. Die Organisation Golos sprach von mehr als 2.700 Verstößen. Nach Angaben des Innenministeriums wurden den Behörden rund 650 Vorfälle gemeldet.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.