In Russland geht am Abend die Präsidentenwahl zu Ende.

Beobachter rechnen mit einem Sieg des Amtsinhabers Putin. Erste Auszählungsergebnisse werden gegen 19 Uhr unserer Zeit erwartet. Begleitet wurde die Wahl von Berichten über Unregelmäßigkeiten bei der Stimmabgabe. Die russische Nichtregierungsorganisation Golos teilte mit, es habe vom fernen Osten bis nach Moskau Verstöße gegeben. Dazu zählten Wahlurnen, die außer Sichtweite von Beobachtungskameras platziert wurden sowie Änderungen bei der Wählerregistrierung in letzter Minute. Vizewahlleiter Bulajew zeigte sich zufrieden mit dem Ablauf der Wahl. Bis 15 Uhr unserer Zeit hätten bereits 51,9 Prozent der Wähler ihre Stimmen abgegeben - weit mehr als 2012. Erstmals haben auch die Bewohner der Krim an der Präsidentenwahl teilgenommen. Die Wahl findet am vierten Jahrestag der Annexion der Schwarzmeerhalbinsel statt.



Etwa 109 Millionen Menschen waren wahlberechtigt. Nach russischen Angaben waren mehr als 1.300 ausländische Beobachter in allen Landesteilen vor Ort. Allein die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa -OSZE- setzte fast 600 Beobachter ein. Sie will am Montag ihre Einschätzung zur Wahl mitteilen.

