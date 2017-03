Bei seinem Moskau-Besuch hat CSU-Chef Seehofer mit dem russischen Präsidenten Putin auch über den Konflikt in der Ostukraine gesprochen.

Putin habe ihm zugesichert, dass Russland ohne Wenn und Aber zum Minsker Friedensabkommen stehe, sagte der bayerische Ministerpräsident. Seehofer betonte, auch die ukrainische Führung in Kiew habe eine Bringschuld für eine friedliche Lösung. Der CSU-Vorsitzende hatte zuletzt für ein Ende der Sanktionen gegen Russland geworben. Seehofer traf in der russischen Hauptstadt auch Vertreter der Zivilgesellschaft. An dem nicht öffentlichen Gespräch nahm unter anderem die Geschäftsführerin der Gorbatschow-Stiftung teil.



Am Rande des Treffens erklärte der russische Präsident Putin, er werde Bundeskanzlerin Merkel am 2. Mai in Moskau empfangen.