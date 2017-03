Nachrichten   

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Existenz eines staatlich gelenkten Dopingsystems in seinem Land bestritten.

"Wir hatten kein solches System, wir haben keines und werden auch hoffentlich nie eines haben", sagte Putin bei einem Besuch in Krasnojarsk. Es werde in Russland immer nur den Kampf gegen Doping geben. Die führenden Nationalen Anti-Doping-Agenturen (NADOs) hatten zuvor den unbefristeten Ausschluss Russlands von allen internationalen Sportwettbewerben wegen des mutmaßlichen Staatsdopings gefordert.



Russlands Leichtathleten waren bereits von den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro 2016 ausgeschlossen worden. Bei den Paralympics durften überhaupt keine russischen Athleten starten. Mehrere Reportagen der ARD hatten die flächendeckende Dopingpraxis in Russland aufgedeckt.