Russland Putin gibt jährliche Pressekonferenz

Wladimir Putin (picture alliance / dpa / Sergey Guneev)

In Moskau hat die traditionelle Jahres-Pressekonferenz von Präsident Putin begonnen.

Zu den Beziehungen mit den USA sagte er, dass er sich ein konstruktives, geschäftsmäßiges Verhältnis mit der neuen Regierung wünsche. Putin sagte wörtlich: "Niemand hat an einen Sieg des gewählten Präsidenten Trump geglaubt, außer uns." An die Adresse der US-Demokraten sagte er, sie müssten lernen, mit Würde zu verlieren. - Die jährliche Pressekonferenz Putins dauert in der Regel mehrere Stunden. Wegen der Beerdigung des ermordeten russischen Türkei-Botschafters Karlow war der Auftritt um einen Tag verschoben worden.