Der russsiche Präsident Putin sieht sein Land auf einem stabilen wirtschaftlichen Wachstumspfad.

Die Rezession der vergangenen Jahre sei überwunden, sagte er in Moskau bei seiner jährlichen TV-Fragestunde. Die Inflation sei auf einem historischen Tiefstand. Die über Jahre gesunkenen Realeinkommen der Bürger stiegen wieder an, betonte Putin. Er forderte zudem klare Regeln im Welthandel und bezeichnete die US-Zölle auf Stahl als Sanktionen. Der Präsident äußerte sich auch zu sicherheitspolitischen Themen und erklärte, Russland werde die Rechte seiner Landsleute in den baltischen Staaten verteidigen.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.