Der russische Präsident Putin hat vor Gefahren gewarnt, die durch Terrorismus in Afghanistan für die internationale Gemeinschaft enstehen.

Er sagte in einem Fernsehinterview, das sei eine sehr gefährliche Tendenz für uns alle. Erst am Mittwoch hatte es einen Anschlag mit mehreren Toten in der afghanischen Hauptstadt Kabul gegeben. Putin bekräftigte Russlands Willen, an einer Friedenslösung mitzuwirken. Kritik an Moskaus Kontakten zu den Taliban wies er zurück. Man arbeite mit allen Kräften in Afghanistan zusammen, um den Friedensprozess voranzutreiben, so der russische Präsident. - Um mögliche Friedensgespräche mit den Taliban soll es morgen in Moskau auf einer internationalen Konferenz gehen.