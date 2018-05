Der russische Präsident Putin will die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit der Kaukasusrepublik Armenien ausbauen.

Er wolle die bisherigen Beziehungen nicht nur erhalten, sondern verstärken, sagte Putin nach einem Treffen mit dem neuen armenischen Regierungschef Paschinjan beim Gipfel der Eurasischen Wirtschaftsunion in Sotschi. Russland gilt als Schutzmacht Armeniens und unterhält eine Militärbasis in dem Land.



Paschinjan war in der vergangenen Woche ins Amt gewählt worden. Er hatte zuvor landesweite Proteste gegen Korruption und Vetternwirtschaft angeführt, die ihn schließlich an die Regierungsspitze trugen.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.