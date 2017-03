Der russische Präsident Putin hat die Festnahmen von hunderten Demonstranten bei landesweiten Protesten am Wochenende gerechtfertigt.

Für die Kundgebungen habe es keinerlei Genehmigung gegeben, sagte Putin bei einer Veranstaltung in der russischen Hafenstadt Archangelsk. Er warf seinen politischen Gegnern vor, den Unmut in der Bevölkerung über die Korruption für eigene Zwecke zu missbrauchen. Auslöser für die Proteste in mehreren Städten war eine Fernseh-Dokumentation, in der Ministerpräsident Medwedew Bestechlichkeit vorgeworfen wurde. Der Oppositionspolitiker Nawalny, der im kommenden Jahr für die Präsidentschaft kandidieren will, wurde von einem Moskauer Gericht zu 15 Tage Haft verurteilt. Die zahlreichen Festnahmen stießen international auf Kritik. Präsident Putin warf dem Westen vor, sich in die inneren Angelegenheiten seines Landes einzumischen.