Der russische Präsident Putin hat die Festnahmen von hunderten Demonstranten bei landesweiten Protesten am Wochenende gerechtfertigt.

Für die Kundgebungen habe es keine Genehmigung gegeben, sagte Putin bei einer Veranstaltung in der russischen Hafenstadt Archangelsk. Er warf seinen politischen Gegnern vor, den Unmut in der Bevölkerung über die Korruption für eigene Zwecke zu missbrauchen. Die zahlreichen Festnahmen waren international auf Kritik gestoßen. Putin wies das als Einmischung in innere Angelegenheiten zurück. Die Demonstrationen am Sonntag waren die größten in Russland seit Jahren.