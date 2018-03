Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Röttgen, hält es für erwiesen, dass bei der Wahl in Russland Druck auf die Wähler ausgeübt worden ist.

Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, Putin sei beliebt und habe Rückhalt, trotzdem seien das aber keine freien Wahlen gewesen. Röttgen nannte als Beispiel, dass Putins größter Konkurrent, Nawalny, daran gehindert worden sei, zur Wahl anzutreten. Es gebe keine Anzeichen dafür, dass Putin seine Politik ändere: Er wolle bewusst ein verletzendes, autoritäres Regierungsmodell gegenüber dem Westen etablieren. Röttgen riet Europa zu Standhaftigkeit, Wachsamkeit und Geduld. Der Zeitfaktor sei ganz entscheidend, man dürfe Russlands Ansatz nicht dulden.



Zum Fall des vergifteten Ex-Doppelagenten Skripal sagte Röttgen, dass Russland bewusst seinen Fingerabdruck an dieser Tat hinterlassen habe. Dies sei eine brutale Norm- und Zivilisationsverletzung. Deshalb müsse Russland sich an der Aufklärung beteiligen und Forderungen danach nicht höhnisch zurückweisen. Er rate zu unbedingter Solidarität mit Großbritannien und zu ernsten Konsequenzen: Schmutziges Geld aus Russland finde Anlagemöglichkeiten in Europa - das müsse ein Ende haben.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.