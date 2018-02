Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa wird die Präsidentenwahl in Russland mit fast 500 Beobachtern begleiten.

Sie würden sowohl in größeren Städte als auch in ländlichen Gebieten eingesetzt, sagte der Leiter der Mission, Petersen, in Moskau. Nach seinen Angaben befinden sich bereits 60 Langzeitbeobachter in Russland, um den Wahlkampf und die Berichterstattung der Medien zu dokumentieren. Die Wahl findet am 18. März statt. Präsident Putin kann mit seiner Wiederwahl rechnen, weil es keinen ernsthaften Herausforderer gibt.

