Die EU-Kommission hat die USA erneut davor gewarnt, die Wirtschaftssanktionen gegen Russland einseitig zu verschärfen.

Die Behörde erklärte in Brüssel, ein solcher Schritt könne weitreichende Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Energielieferungen in Europa haben. Strafmaßnahmen sollten auch künftig koordiniert werden, um unliebsame Folgen für die Partnerstaaten zu verhindern. Die EU-Kommission reagierte auf Pläne der Republikaner im US-Kongress, Russland unter anderem für die mutmaßliche Einmischung in die Präsidentenwahl zu bestrafen.



Zuletzt hatten die oppositionellen Demokraten zugestimmt, ein im Senat bereits verabschiedetes Paket mit Sanktionen gegen Russland und den Iran Strafmaßnahmen gegen Nordkorea zu ergänzen. Damit ist der Weg frei für eine neue Abstimmung im Senat sowie im Repräsentantenhaus.