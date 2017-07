US-Vizepräsident Pence hat den baltischen Staaten trotz der diplomatischen Spannungen mit Russland die volle Unterstützung der Vereinigten Staaten zugesagt.

Pence sagte nach einem Treffen mit den Präsidenten von Estland, Lettland und Litauen in Tallinn, der angeordnete Abbau des Botschaftspersonals in Russland werde sich darauf nicht auswirken. Die litauische Staatschefin Grybauskaite begrüßte die vom US-Kongress beschlossenen Sanktionen gegen Russland. Moskau habe seinen Energiesektor immer auch zur Unterdrückung eingesetzt.



Russland hatte als Reaktion auf die Sanktionen angeordnet, dass 755 Mitarbeiter der amerikanischen Vertretungen die Arbeit einstellen müssen. Putins Sprecher Peskow erklärte, man sei dennoch weiter an besseren Beziehungen interessiert.