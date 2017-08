US-Präsident Trump hat das Gesetz zur Verschärfung der Russland-Sanktionen mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt.

Zugleich kritisierte er die Vorlage. Sie sei mit schweren Makeln behaftet, erklärte Trump. Er bezog sich damit auf Klauseln, welche die Vollmacht des Präsidenten zur möglichen späteren Lockerung der Strafmaßnahmen einschränken. Der Kongress in Washington hatte das Gesetz in der vergangenen Woche verabschiedet. Grund für die neuen Strafmaßnahmen sind die Rolle Moskaus im Ukraine-Konflikt und die mutmaßliche Einflussnahme auf den US-Präsidentschaftswahlkampf.



Russland erwägt nach Angaben eines Regierungssprechers keine weiteren Repressalien gegen die USA. Man habe bereits Vergeltung geübt. Die USA wurden angewiesen, die Zahl der Mitarbeiter in ihren diplomatischen Vertretungen in Russland zu reduzieren.