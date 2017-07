US-Außenminister Tillerson hat Beratungen mit den europäischen Partnern über dier neuen Sanktionen gegen Russland angekündigt.

In Washington erklärte Tillerson, er wolle durch die enge Zusammenarbeit mit den Freunden und Verbündeten sicherstellen, dass der Beschluss richtig verstanden werden. Mehrere europäische Regierungen hatten Bedenken geäußert, dass die Strafmaßnahmen auch gemeinsamen Projekten mit Russland etwa im Energiebereich schaden könnten. US-Präsident Trump kündigte an, das entsprchende Gesetz zu unterzeichnen. Zuvor hatten Repräsentantenhaus und Senat die Sanktionen gegen Russland wegen der Rolle des Landes im Ukraine-Konflikt sowie wegen der vermuteten Einmischung Moskaus in den US-Präsidentschaftswahlkampf verschärft.