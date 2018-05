Der Grünen-Politiker Sarrazin hat sich dafür ausgesprochen, im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft stärker auf die Menschenrechtslage in Russland aufmerksam zu machen.

Er habe sich gewünscht, dass die Bundeskanzlerin bei ihrem gestrigen Besuch beim russischen Präsidenten Putin insbesondere das Thema der politischen Gefangenen angesprochen hätte, sagte Sarrazin im Deutschlandfunk. Es sei wichtig, dass die russische Seite merke, dass ihr Vorgehen gegenüber der Zivilgesellschaft und Journalisten nicht folgenlos bleibe und den Preis für Gespräche verändere.



Bundeskanzlerin Merkel hatte Russlands Präsident Putin gestern in der russischen Hafenstadt Sotschi zu Gesprächen getroffen. Themen waren unter anderem die Situation in der Ostukraine und der Krieg in Syrien. Sarrazin betonte, er sei nicht optimistisch, dass für die Situation in den beiden Ländern kurzfristig tragbare Lösungen gefunden werden könnten.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.