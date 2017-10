Bundespräsident Steinmeier ist bei seinem Besuch in Moskau mit dem russischen Staatschef Putin zusammengekommen.

Vor Beginn der Unterredung unterstrich Steinmeier, er sei unglücklich über den Zustand der deutsch-russischen Beziehungen. Die Verbindungen müssten verbessert werden. Das Thema hatte Steinmeier bereits zuvor mit dem ehemaligen sowjetischen Präsidenten Gorbatschow erörtert. Zum Auftakt seines Besuches war er am Vormittag mit Vertretern der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial zusammengetroffen. Steinmeier würdigte deren Arbeit und zeigte sich besorgt über das Gesetz, mit dem in Russland tätige und vom Ausland unterstützte Nichtregierungsorganisationen als sogenannte "ausländische Agenten" eingestuft werden. Anlass der Moskaureise ist die Rückgabe der Kathedrale St. Peter und Paul an die evangelisch-lutherische Kirche.