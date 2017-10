Bundespräsident Steinmeier hat bei seinem Besuch in Moskau die Arbeit der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial gewürdigt.

Allen Mitarbeitern und Unterstützern gebühre Anerkennung, sagte Steinmeier bei einem Besuch der Organisation. Der Bundespräsident zeigte sich besorgt über das Gesetz, mit dem in Russland tätige und vom Ausland unterstützte Nichtregierungsorganisationen als sogenannte "ausländische Agenten" eingestuft werden. Memorial ist von dem Gesetz betroffen.



Steinmeier will die Menschenrechtslage in Russland auch bei einem Treffen mit Staatschef Putin ansprechen, das für den Nachmittag vorgesehen ist.