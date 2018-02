In Russland haben tausende Regierungskritiker an den vor drei Jahren ermordeten Oppositionsführer Nemzow erinnert.

Der größte Gedenkmarsch fand in der Hauptstadt Moskau statt. Dort sprach die Polizei von rund 4.500 Teilnehmern. Die Behörden hatten landesweit starke Kräfte zusammengezogen.



Der Reformpolitiker und ehemalige Vizeregierungschef Nemzow war am 27. Februar 2015 nachts auf einer Brücke in der Nähe des Kreml erschossen worden. Zwei Jahre später wurden fünf Tschetschenen wegen Mordes zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.