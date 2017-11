Die Polizei in Moskau hat mehr als 30 Teilnehmer einer Kundgebung von russischen Nationalisten vorübergehend festgenommen.

Das meldete die Agentur Tass unter Berufung auf Sicherheitskreise. Anderen Berichten zufolge wurden etwa 70 Demonstranten festgenommen. Anlass der Kundgebung ist der heutige russische Tag der Nationalen Einheit. Er erinnert an die Befreiung Moskaus von polnisch-litauischen Besatzern im Jahr 1612. In der Stadt gab es mehrere Demonstrationen und Gedenkveranstaltungen. Russlands Präsident Putin legte mit Vertretern von Glaubensgemeinschaften Blumen an einem Denkmal auf dem Roten Platz nieder.