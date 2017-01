Russland Trump nennt Berichte Unsinn

Der künftige US-Präsident Donald Trump (picture alliance / dpa / Sputnik / Caitlin Ochs)

Der künftige US-Präsident Trump hat Berichte zurückgewiesen, nach denen Russland im Besitz brisanter Informationen über ihn sei.

Dabei handele es sich um eine reine Erfindung und völligen Unsinn, erklärte Trump über den Kurznachrichtendienst Twitter. Ähnlich äußerte sich der designierte Stabschef des Weißen Hauses, Priebus. Auch aus Moskau wurden die Berichte dementiert. Ein Kremlsprecher sagte, es seien Falschinformationen mit dem Ziel, den Beziehungen zwischen Russland und den USA zu schaden. Mehrere amerikanische und britische Medien hatten gemeldet, laut einem Memo der US-Geheimdienste verfüge die Regierung in Moskau möglicherweise über Informationen zum Privatleben Trumps und zu dessen Geschäftsbeziehungen nach Russland, die ihn erpressbar machen könnten.



Trump teilte auf Twitter mit, er mache keine Geschäfte mit Russland. Allerdings haben sich Agenturberichten zufolge in der Vergangenheit viele Russen in seine Immobilien eingekauft. Außerdem waren Firmen Trumps auf Luxus-Messen in Moskau vertreten.