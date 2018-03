Die Ukraine und Russland haben jeweils zwei festgenommene Grenzsoldaten ausgetauscht.

Der Austausch wurde am Grenzübergang Hoptiwka im Gebiet Charkiw abgewickelt. Die beiden ukrainischen Offiziere waren im Oktober 2017 bei einem Streifengang an der russischen Grenze festgenommen worden. Moskau warf ihnen einen illegalen Grenzübertritt vor. Die beiden Russen waren zuvor an der Verwaltungsgrenze zur von Russland annektierten Halbinsel Krim in ukrainische Gefangenschaft geraten.

