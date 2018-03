Nach dem Giftanschlag auf den früheren Doppelagenten Skripal in Großbritannien haben vier westliche Staaten Russland aufgefordert, zu einer Klärung des Falls beizutragen. Moskau trage mit hoher Wahrscheinlichkeit Verantwortung für das Attentat, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der USA, Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands.

Es handele sich um einen Übergriff auf die Souveränität des Vereinigten Königreichs und einen Verstoß gegen das Völkerrecht. Zudem bedrohe ein solches Vorgehen die Sicherheit.



Moskau will auf Sanktionen reagieren



Nach der Ankündigung Großbritanniens russische Diplomaten auszuweisen hat die Regierung in Moskau eine schnelle Reaktion angekündigt. Bevor die Schritte öffentlich gemacht würden, werde man aber erst die Regierung in London informieren. Das sagte Außenminister Lawrow nach Angaben der Nachrichtenagentur Interfax. Berichten zufolge könnte Russland seinerseits britische Diplomaten ausweisen.



Johnson: überwältigende Beweise



Der britische Premierministerin May besuchte am Nachmittag zum ersten Mal den Ort Salisbury, wo Skripal vergiftet worden war. Außenminister Johnson sagte, die Beweise, dass Russland hinter der Tat stecke, seien überwältigend. Es sei offensichtlich, dass Russland illegal Vorräte von Chemiewaffen aus der Zeit der Sowjetunion aufbewahre, betonte Johnson. Eine Probe des verwendeten Nervengifts, mit dem der ehemalige russisch-britische Doppelagent Skripal vergiftet wurde, werde zur Untersuchung an die Organisation für das Verbot chemischer Waffen geschickt.



Tausende britische Soldaten sollen nun vor einem möglichen Angriff mit dem Anthrax-Erreger geschützt werden, das bestätigte ein Sprecher des britischen Verteidigungsministeriums der Deutschen Presse-Agentur. Anthrax gilt als potenzielle Biowaffe. Die Milzbrand-Erreger führen zum Tod, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und behandelt werden. Außerdem plane man in Südengland ein hochmodernes Zentrum gegen Chemiewaffen.



"Außenpolitisches Gewinnspiel" für May



Der Linken-Politiker van Aken geht davon aus, dass der Konflikt zwischen Moskau und London weiter eskaliert. Die Angelegenheit sei im Moment ein außenpolitisches Gewinnspiel für die britische Premierministerin May, sagte der frühere Biowaffeninspektor der Vereinten Nationen im Deutschlandfunk.



Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, sagte im Deutschlandfunk, hinter der Tat könnten die russische Regierung oder ein russischer Geheimdienst stecken. In diesem Fall ginge es Moskau um eine Machtdemonstration und einen Test der Geschlossenheit des Westens. Eine zweite Möglichkeit sei, dass versprengte Ex-Geheimdienstler sich Zugang zu dem verwendeten Nervenkampfstoff verschafft hätten. Auch diese Option lasse Schlimmes befürchten.



Der frühere Spion Skripal und seine Tochter waren Anfang März in Großbritannien bewusstlos aufgefunden worden; sie waren einem Nervengift ausgesetzt, das nach britischen Angaben in der Sowjetunion entwickelt wurde.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.