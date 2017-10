Der Grünen-Außenpolitiker Nouripour bewertet die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und Russland grundsätzlich positiv.

Die Länder seien im Syrien-Konflikt die beiden äußeren Pole, deshalb sei jedes Gespräch erst einmal gut, sagte Nouripour im Deutschlandfunk. Angesichts der Vielfalt der Akteure in Syrien sei eine wirkliche Lösung der Probleme durch die Annäherung der beiden Staaten allerdings nicht zu erwarten. Der saudische König Salman war gestern in Moskau mit dem russischen Präsidenten Putin zusammengetroffen.



Nouripour forderte zudem die Bundesregierung dazu auf, auf größeren Abstand zu Saudi-Arabien zu gehen. Ähnlich wie der Iran verfolge auch Saudi-Arabien eine hochagressive Regionalpolitik, weshalb man zu beiden Ländern die gleiche Distanz wahren sollte. Niemand komme derzeit auf die Idee, Waffen an den Iran zu liefern, und die Exporte nach Saudi-Arabien müsse man ebenfalls beenden.



Diese Waffen trügen dazu bei, dass sich im Jemen gerade die größte humanitäre Katastrophe unserer Zeit mit über 700.000 Cholera-Fällen ereigne, erklärte der Grünen-Politiker. Außerdem müsse man mit Saudi-Arabien besprechen, woher die Salafisten in deutschen Fußgängerzonen eigentlich das ganze Geld bekämen, um dort sieben Tage die Woche zu stehen und Kinder zum Irrsinn des Dschihadismus zu verführen.