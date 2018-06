Russland und Weißrussland beraten über weitere Integration

Russland und Weißrussland haben über eine engere Kooperation beraten.

Die Präsidenten Putin und Lukaschenko trafen nach offiziellen Angaben in Minsk zusammen. Auf der Tagesordnung hätten eine Abstimmung in der Außenpolitik sowie eine Vertiefung der Integration gestanden. Einzelheiten nannte das Präsidialamt in Minsk nicht. Der autoritär regierende Lukaschenko gilt zwar als Anhänger der zerbrochenen Sowjetunion, pocht aber zugleich auf die Eigenständigkeit Weißrusslands. Wirtschaftlich hängt das Land von russischem Öl und Gas ab und liefert dem Nachbarstaat selbst viele Lebensmittel.



Die eigene offene Grenze wird von russischer Seite wieder kontrolliert, seit Minsk eine visumfreie Einreise für Touristen eingeführt hat.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.