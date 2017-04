US-Außenminister Tillerson ist zu ersten Gesprächen in Moskau eingetroffen.

Für morgen ist ein Treffen mit Außenminister Lawrow über den Syrien-Konflikt geplant. Dabei dürfte es auch um den mutmaßlichen Giftgasangriff gehen. Tillerson hatte zuvor beim Treffen mit seinen G7-Kollegen im italienischen Lucca von der Regierung in Moskau gefordert, eindeutig zu Syrien Stellung zu beziehen.



Nach Angaben des türkischen Gesundheitsministers Akdag wurde bei dem Angriff in der syrischen Provinz Idlib in der vergangenen Woche das Nervengas Sarin eingesetzt. Dies hätten Untersuchungen der Opfer ergeben. Der russische Präsident Putin forderte eine Untersuchung der Vereinten Nationen. Die Regierung in Damaskus hatte jegliche Verantwortung von sich gewiesen.