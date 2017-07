Russland hat Vergeltung für die Ausweisung von 35 Diplomaten aus den USA Ende vergangenen Jahres angekündigt.

Der damalige US-Präsident Obama hatte dies veranlasst und seine Entscheidung mit Hacker-Angriffen während des Präsidentschaftswahlkampfs begründet. Zusätzlich zu den Ausweisungen wurden zwei russische Anlagen in New York und Maryland geschlossen. Das Thema hatte beim Treffen zwischen Obamas Nachfolger Trump und dem russischen Staatschef Putin in der vergangenen Woche eine Rolle gespielt. Eine Übereinkunft wurde dabei nicht erreicht. Nun erklärte das russische Außenministerium, sollte es weiter keine Einigung geben, werde man US-Diplomaten ausweisen und einige amerikanische Gebäude schließen.