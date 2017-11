Bei einer nicht genehmigten Demonstration im russischen Sankt Petersburg sind 15 Regierungskritiker verhaftet worden.

Etwa 50 Menschen hatten sich anlässlich des hundertsten Jahrestages der Oktoberrevolution in der Innenstadt versammelt. Sie riefen "Revolution" und "Wir brauchen keine Oligarchen".



Bereits am Sonntag hatte die Polizei landesweit mehrere hundert Personen festgenommen, die sich an Protestaktionen gegen Präsident Putin beteiligt hatten.