Bei der Präsidentenwahl in Russland hat es nach Einschätzung der Wahlkommission keine ernsthaften Verstöße gegeben.

Die Kommission erklärte in Moskau, die Wahlbeobachter hätten nur halb so viele Unregelmäßigkeiten registriert wie bei der Abstimmung vor sechs Jahren. Die Opposition kommt zu einem anderen Urteil und registrierte zahlreiche Manipulationsversuche. Oppositionsanhänger hatten den Ablauf in einigen Wahllokalen verfolgt und wollen noch heute ihren Bericht darüber vorlegen. Sie hatten bereits am Wahltag geschildert, dass Wähler in Bussen von Wahllokal zu Wahllokal gefahren worden seien, damit sie mehrmals ihre Stimme abgeben konnten.



Putin erzielte bei der Präsidentschaftswahl laut dem vorläufigen Endergebnis fast 77 Prozent der Stimmen. Das ist sein bisher bestes Wahlergebnis. Der Kommunist Grudinin landete mit 11,8 Prozent auf Platz zwei vor dem Rechtspopulisten Schirinowski mit 5,6 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.