In der russischen Hauptstadt Moskau sind erneut zahlreiche regierungskritische Demonstranten festgenommen worden.

Das russische Innenministerium teilte mit, man habe 31 Menschen wegen Verletzung der öffentlichen Ordnung in Gewahrsam genommen. Eine Bürgerrechtsorganisation sprach von mindestens 56 Festgenommenen, darunter auch Minderjährige. Auch soll die Polizei gezielt gegen Demonstranten vorgegangen sein, die bereits an den Massen-Protesten vor einer Woche teilgenommen hatten. Zu dem sogenannten "Spaziergang der Opposition" war im Internet aufgerufen worden.



Vor einer Woche waren in Russland Zehntausende einem Aufruf des Oppositionspolitikers Nawalny gefolgt. Die nicht genehmigten Kundgebungen waren die größten politischen Proteste seit fünf Jahren.