Russlands neuer Weltraumbahnhof Glück und Pech in Wostotschny

Vor knapp zwei Jahren hat Russland seinen neuen Weltraumbahnhof in Wostotschny in Betrieb genommen. Vom Kosmodrom im Amur-Gebiet jenseits des Baikalsees war eine Soyuz-Rakete erfolgreich ins All gestartet.

Von Dirk Lorenzen

