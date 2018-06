Die Pilotengewerkschaft "Vereinigung Cockpit" hat die Tarifverhandlungen mit dem irischen Billigflieger Ryanair in Deutschland für gescheitert erklärt.

Ein Sprecher sagte, die im Dezember begonnenen Gespräche seien bislang ergebnislos geblieben. Die Unternehmensvertreter seien zuletzt nicht mehr zu den vereinbarten Terminen erschienen. Die Gewerkschaft will in den nächsten Tagen eine Urabstimmung über Streiks einleiten. Diese solle bis Ende Juli laufen.



Ryanair hatte erst im vergangenen Jahr Gewerkschaften anerkannt und in mehreren Ländern Verhandlungen aufgenommen.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.