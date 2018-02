Der ehemalige georgische Präsident Saakaschwili hält sich nach seiner Abschiebung nach Polen offenbar in den Niederlanden auf.

Das meldet die niederländische Nachrichtenagentur ANP. Saakaschwili ist mit einer Holländerin verheiratet. Er war am Montag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew festgenommen und nach Polen abgeschoben worden. In Warschau hatte er gestern erklärt, auf legalem Weg in die Ukraine zurückkehren zu wollen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 50-Jährigen regierungsfeindliche Proteste vor. Saakaschwili, von 2004 bis 2013 Präsident von Georgien, hatte danach die ukrainische Staatsbürgerschaft angenommen und den georgischen Pass verloren. Inzwischen ist er staatenlos.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.