Wegen Untreue-Vorwürfen will der saarländische Landtagspräsident, der CDU-Politiker Meiser, heute zurücktreten.

Das berichtet die "Saarbrücker Zeitung" in ihrer Online-Ausgabe. Sein Landtagsmandat will Meiser demnach behalten. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ermittelt gegen ihn und den stellvertretenden SPD-Fraktionschef Roth im Zusammenhang mit der Finanzaffäre beim saarländischen Landessportverband. Dieser soll unter anderem angeboten haben, eine Geburtstagsfeier von Innenminister Bouillon teilweise zu bezahlen, was dieser aber abgelehnt habe. Meiser soll außerdem Mitarbeiter der Landtagsverwaltung auf Kosten des Sportverbandes bewirtet und seiner Lebensgefährtin dort einen Nebenjob verschafft haben.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.